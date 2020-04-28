Тайная возлюбленная Батрутдинова оказалась беременной

Мужчина признался девушке в чувствах во время прямого эфира, который звезда провела в своем инстаграм-аккаунте. "Вы – потрясающе неимоверная девушка", – заявил артист.
К сожалению, самый известный российский холостяк остался без ответа. Да и вряд ли ему стоит надеяться на взаимность, ведь Кэмерон Диаз давно замужем и воспитывает маленькую дочку. 47-летняя артистка в январе этого года впервые стала мамой.
Правда, не исключено, что совсем скоро в семье голливудской звезды будет уже двое детей. В зарубежной прессе появилась информация о том, что актриса снова беременна.
Если это так, то чудеса действительно случаются! Напомним, Кэмерон Диаз долго не могла стать матерью. Артистка довольно резко реагировала на вопросы о том, когда же она собирается подарить своему мужу наследника. Оказывается, женщина проходила многочисленные обследования и переживала из-за неудачных попыток забеременеть. Наконец, благодаря процедуре ЭКО мечта сбылась.
Как сообщают источники из окружения пары, есть вероятность, что актриса снова ждет ребенка. Звезда начала следить за питанием, а также отказалась от алкоголя. Женщина слегка округлилась и выглядит крайне счастливой, сообщает "Комсомольская правда".
Сама Кэмерон Диаз пока не подтвердила слухи. Впрочем, есть вероятность не узнать правду до самых родов. Актриса старается тщательно оберегать свою личную жизнь. Даже о рождении дочери она сообщила лишь спустя две недели после появления малышки на свет.
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