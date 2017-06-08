Шпицу и Гайдуляна заметили на вечеринке в Москве

Hollywood Party прошла в рамках вечерней программы Международной конференции "Карьера и Бизнес в Голливуде – Время действовать!", на которой успешные продюсеры раскрыли секреты внутренней кухни Голливуда.
Поприветствовать гостей из Голливуда в этот вечер пришли знаменитые российские продюсеры, режиссеры, актеры театра и кино: Олеся Судзиловская, Сергей Сельянов, Владимир Бортко, Глафира Тарханова, Екатерина Шпица, Анна Невская, Дмитрий Клепацкий, Эльвира Болгова, Мария Голубкина, Светлана Дружинина, Ольга Погодина, Михаил Богдасаров, Андрей Житинкин, Алексей Куличков, Вера Сотникова, Александр Галибин, Денис Матросов, Михаил Шевчук, Наталия Лесниковская, Андрей Гайдулян и Денис Рожков.
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