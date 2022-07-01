Посторонняя женщина вошла в истекающую слюной Асмус: Гормональный шторм

Кристина Асмус удивила фанатов очередной интимной выходкой. Такому поведению нашлось объяснение.

Российская актриса Кристина Асмус является одной из самых ярких и неоднозначных фигур в российском театре и кино. Скандальную известность она обрела после фильма Алексея Учителя "Текст", в котором страстно занималась сексом прямо на камеру, не стесняясь показывать свое тело. После съемок поползли слухи о том, что Кристина Асмус расстается с мужем Гариком Харламовым, от которого родила дочь. Вскоре пара и правда развелась, а карьера Кристины Асмус стала развиваться еще стремительнее и ярче.

Фанаты уже привыкли к тому, что от Асмус можно ожидать всевозможных выходок с пометкой 18+. Актриса раздевалась во время озвучки, импровизировала секс на лестнице на сцене, рассказывала о тошноте во время спектакля. Обо всем она в подробностях делится в соцсетях.

На днях Кристина Асмус снова отличилась. На глазах у всего зрительского зала актриса чуть ли не истекая слюной показала страсть и яростно поцеловала в засос незнакомого мужчину.

Психолог Андрей Зберовский считает, что Кристина Асмус испытывает некую потребность вести себя эпатажно. Все дело в том, что внутри актрисы на самом деле сидят три женщины, причем каждая совсем посторонняя по отношению к другой. В итоге внутри Асмус происходит настоящий гормональный шторм.

"Одна — до пика овуляции, другая — во время пика, третья — после. В течение каждого месяца женщина испытывает мощные гормональные скачки. Особенно если она привыкла к публичности, к постоянному поведению напоказ", – отметил эксперт.

По его мнению, таким образом Кристина Асмус компенсирует нехватку внимания от мужчин и нехватку личного счастья.