"Г*** смыть нечем": вымазанная в пахучей жидкости Асмус навалила кучу в пакет

Кристина Асмус угодила в неприятную ситуацию и не стала это скрывать.

34-летняя российская актриса Кристина Асмус всегда откровенна с поклонниками. Она активно ведет соцсети и часто рассказывает различные истории из жизни. На днях с ней случился неприятный казус.

В своем телеграм-канале Кристина Асмус призналась, что у нее не задалось утро. Мало того, что она знатно опростоволосилась, так еще и понесла убытки.

"Знаете, что такое фартовое утро? Это когда ты целую чашку кофе пролил в пакет с новой одеждой. Одежда белого, лимонного и пудрового цвета, с этикетками, только из магазина. И кофе пролился прям знатно и на все изделия. А потом ты достаешь из шкафчика мыло-пятновыводитель, начинаешь застирывать и вода в кране заканчивается. Перекрыли во всем доме, оказывается. А тебе даже это говно с рук смыть нечем. Не утро – сказка, ребят", – саркастично отметила Кристина Асмус.

Инцидент получился действительно неприятный. остается только надеяться, что актрисе все же удалось отведать горячего напитка, ведь кофе известен своими полезными свойствами.

Зарубежный врач Софи Бальзора из Нью-Йоркского университета заявила, что употребление кофе способно предотвращать развитие рака, пишет Vse42.ru.