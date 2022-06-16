"Г*** смыть нечем": вымазанная в пахучей жидкости Асмус навалила кучу в пакет

34-летняя российская актриса Кристина Асмус всегда откровенна с поклонниками. Она активно ведет соцсети и часто рассказывает различные истории из жизни. На днях с ней случился неприятный казус.
В своем телеграм-канале Кристина Асмус призналась, что у нее не задалось утро. Мало того, что она знатно опростоволосилась, так еще и понесла убытки.
"Знаете, что такое фартовое утро? Это когда ты целую чашку кофе пролил в пакет с новой одеждой. Одежда белого, лимонного и пудрового цвета, с этикетками, только из магазина. И кофе пролился прям знатно и на все изделия. А потом ты достаешь из шкафчика мыло-пятновыводитель, начинаешь застирывать и вода в кране заканчивается. Перекрыли во всем доме, оказывается. А тебе даже это говно с рук смыть нечем. Не утро – сказка, ребят", – саркастично отметила Кристина Асмус.Инцидент получился действительно неприятный. остается только надеяться, что актрисе все же удалось отведать горячего напитка, ведь кофе известен своими полезными свойствами.
Зарубежный врач Софи Бальзора из Нью-Йоркского университета заявила, что употребление кофе способно предотвращать развитие рака, пишет Vse42.ru.