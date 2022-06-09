"Передается половым путем?": Загулявшая без мужа Собчак подцепила грязную болезнь

Ксения Собчак умеет с юмором отнестись к любой критике в свой адрес.

Недавно блондинка наткнулась на одну из публикаций в СМИ, рассказывающую о болезни, которую российские звезды подхватывают за рубежом. Недуг проявляется в том, что селебрити перестают за собой следить, но продолжают показываться своей аудитории. Авторы назвали эту болезнь "синдромом Собчак", так как у Ксении Анатольевны как раз были замечены подобные симптомы – блондинка якобы выходила на связь с поклонниками с грязными волосами, порой даже забыв причесаться.

Ироничная журналистка сделала репост этой статьи в своей телеграм-канале и призвала подписчиков беречь себя и внимательно отслеживать возможные симптомы, чтобы не подцепить ту же грязную болезнь. Фолловеры оценили высокий уровень самоиронии Собчак и принялись бурно обсуждать новость.

"Как передается? Половым путем?", "Да уж, серьезный симптом", "Собчак, я тебя обожаю", "Мне кажется такой синдром периодически у всех бывает", "Давно так не смеялась, у меня декретный синдром Собчак", – прокомментировали подписчики грязную болезнь.



Судя по всему, развеселившая народ публикация была сделана еще в то время, когда весной Ксения Собчак уехала в Израиль, оставив супруга в Москве. Несмотря на непростое эмоциональное состояние, журналистка продолжала работать и активно выходила в эфир из-за рубежа. Среди пользователей Сети в то время поползли слухи, мол знаменитость загуляла без мужа. Ксению Собчак и Константина Богомолова давно не видят вместе на публике и россияне всерьез опасаются того, что звездный брак трещит по швам.