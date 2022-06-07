Не узнать: вышедшая в свет Хоркина потрясла народ

Прославленная российская гимнастка Светлана Хоркина ведет довольно закрытый образ жизни.

Знаменитость относительно редко появляется на тусовках, поэтому каждый ее выход на публику приковывает повышенное внимание поклонников. Так случилось и в этот раз. На днях 43-летняя Светлана Хоркина потрясла народ, неожиданно появившись на одном светском мероприятии.

Легенда российского спорта для выхода в свет облачилась в полупрозрачную черную шифоновую блузу с цветочным принтом, укороченные светлые брюки и кроссовки в тон – образ получился довольно демократичным и расслабленным. Как пишет "ЭГ", опубликовавшая фото спортсменки, знаменитость охотно улыбалась перед камерами на красной дорожке, правда, в гордом одиночестве.

Еще недавно завершившую спортивную карьеру Хоркину в Сети жестко критиковали за якобы набранный лишний вес. Если так действительно было, то теперь блондинку просто не узнать: Светлана – как тростинка. Женщина похудела, похорошела и словно светится от счастья – поклонники потрясены.

Напомним, что бывшая гимнастка счастлива в браке с политиком Олегом Кочновым, который не любит привлекать к себе внимание, поэтому редко сопровождает супругу. Почти три года назад Светлана Хоркина родила мужу наследника, став мамой во второй раз. Знаменитая спортсменка не афиширует детали своей личной жизни, но как-то раз решилась откровенно рассказать о своих мужчинах.