Хоркина сильно растолстела после ухода из спорта

Состоялась торжественная церемония запуска телеканала "Победа", созданного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии отметились генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, ведущий скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов, а также звезды спорта: гимнасты Алексей Немов и Светлана Хоркина. По мнению наблюдательных интернет-пользователей, легендарная спортсменка сильно прибавила в весе.
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