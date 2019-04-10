Хоркина сильно растолстела после ухода из спорта

Состоялась торжественная церемония запуска телеканала "Победа", созданного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии отметились генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, ведущий скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов, а также звезды спорта: гимнасты Алексей Немов и Светлана Хоркина. По мнению наблюдательных интернет-пользователей, легендарная спортсменка сильно прибавила в весе.