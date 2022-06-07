Жирующая Валерия взвыла из-за нищеты и бедности: Остались без средств к существованию

Артистка, как известно, достаточно востребованная представительница российского шоу-бизнеса: она участвует в громких телепроектах, дает концерты и записывает песни. Все это, несомненно, приносит неплохой доход как самой певице Валерии, так и ее мужу Иосифу Пригожину.
Правда, в самый разгар пандемии коронавируса, когда из-за ограничений на проведение концертов был наложен запрет, именитый продюсер внезапно посетовал из-за бедственного положения элиты шоу-бизнеса. Тогда в звездное семейство полетели камни: мол, уж точно не ему жаловаться на нищету и бедность. К слову, это высказывание Иосифу Пригожину припоминают до сих пор, а его супруге в очередной раз пришлось оправдываться.
Певица Валерия объяснила, что знаменитый муж имел в виду не себя в частности, а менее популярных и обеспеченных деятелей культуры.
"Многие музыканты в других коллективах остались без средств к существованию", – буквально взвыла из-за финансовых проблем коллег по цеху артистка.
Что же касается звездного семейства, то перерыв в работе из-за коронавируса на его финансовом состоянии слишком сильно не отразился. Как оказалось, к этому моменту у супругов была финансовая "подушка безопасности", которая позволила им, как обычно, жировать даже в такие непростые времена. К слову, в ноябре 2020-го Иосиф Пригожин и певица Валерия грелись на солнышке в Дубае.