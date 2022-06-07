"Потеряли совесть или девственность": Елистратов из "Револьверс" назвал открывающих рот под "фанеру" звезд

А еще эстрадный мэтр назвал певицу, которая в мастерстве открывать рот под записанный голос достигла феноменальных высот. "Мастер пения под фонограмму – Соня Ротару, – уверял Кобзон. – Она гениально попадает в записанную ранее песню – будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под "плюс". Мне же пение под фанеру дается тяжело, поскольку во всех моих композициях есть мощная литературная основа. А как ты будешь открывать вхолостую рот, скажем, во время исполнения "Поле, русское поле"? Это же надо прочувствовать, понять. Глупо будет выглядеть и обращение в любимой, спетое под фонограмму. Артиста это расхолаживает эмоционально и психологически".
"У Софии Ротару – у единственной в стране! – было законное официальное разрешение от Минздрава СССР петь под фонограмму, – пояснил "Дни.ру" солист популярной группы "Револьверс" Алексей Елистратов. – Мол, какая-то бронхиальная астма у нее, поэтому легкие и связки можно и даже нужно не напрягать, а петь под фонограмму "плюс 1". И это обстоятельство у многих коллег вызывало зависть"
"На самом деле, 95 процентов наших артистов, даже имя вокальные данные, поют под "плюсовую" фонограмму, – шокировал Елистратов. – Просто не хотят рисковать, потому что на сцене не всегда хороший звук. Я сам с этим много раз сталкивался, когда выходишь и понимаешь, что звукорежиссер забыл тебе включить "инэйры"(дорогие, отлитые под форму уха, наушники-мониторы, которые избавляют музыканта от сильного шума, звучащего вокруг, поскольку акустика, мощный звук на сцене и шум, создаваемый зрителями, не дают возможности артисту правильно улавливать мелодию и собственный голос – Прим. ред.). А петь надо на огромном стадионе, где звук просто улетает и ты не можешь попасть в свою фонограмму. Это три минуты ада для артиста – ты словно бы сразу стареешь на 10 лет".
Елистратов не осуждает коллег. "Люди хотят слышать хороший голос, независимо от того, есть он у артиста или нет, потерял ли он совесть или девственность, – говорит Алексей. – Но артист обязан звучать, чтобы люди получили то, за что они заплатили. А я в эти моменты думаю только об одном: я столько лет отдал обучению вокалу, платил учителям, чтобы развить голос..."
Ранее в интервью "Дни.ру" Роза Рымбаева призналась, что обманывать публику случалось и ей. "На закате СССР мне порой приходилось петь под фонограмму, – уверяет звезда. – Но для меня это было очень тяжело. Ведь только живое пение может дойти до нерва слушателя, проникнуть под кожу. Только тогда происходит энергетическое общение. А если артист поет под фонограмму, то от этого веет чем-то мертвым. И сегодня я скорее сквозь землю провалюсь, чем буду открывать рот под "плюс".