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Шоу-бизнес
"Потеряли совесть или девственность": Елистратов из "Револьверс" назвал открывающих рот под "фанеру" звезд

"Потеряли совесть или девственность": Елистратов из "Револьверс" назвал открывающих рот под "фанеру" звезд

"Я нередко пел под фонограмму, – признался "Дни.ру" Иосиф Кобзон перед смертью – Но только когда этого требуют технические условия выступления. Например, фонограмма нужна при записи на телевидении, почти всегда необходима при выступлении на сцене Кремлевского дворца. Но тут важно понять одну вещь. Когда артист записывает песню, он находится в определенном физическом и моральном состоянии. Повторить это состояние невозможно".
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А еще эстрадный мэтр назвал певицу, которая в мастерстве открывать рот под записанный голос достигла феноменальных высот. "Мастер пения под фонограмму – Соня Ротару, – уверял Кобзон. – Она гениально попадает в записанную ранее песню – будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под "плюс". Мне же пение под фанеру дается тяжело, поскольку во всех моих композициях есть мощная литературная основа. А как ты будешь открывать вхолостую рот, скажем, во время исполнения "Поле, русское поле"? Это же надо прочувствовать, понять. Глупо будет выглядеть и обращение в любимой, спетое под фонограмму. Артиста это расхолаживает эмоционально и психологически".

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"У Софии Ротару – у единственной в стране! – было законное официальное разрешение от Минздрава СССР петь под фонограмму, – пояснил "Дни.ру" солист популярной группы "Револьверс" Алексей Елистратов. – Мол, какая-то бронхиальная астма у нее, поэтому легкие и связки можно и даже нужно не напрягать, а петь под фонограмму "плюс 1". И это обстоятельство у многих коллег вызывало зависть"

"На самом деле, 95 процентов наших артистов, даже имя вокальные данные, поют под "плюсовую" фонограмму, – шокировал Елистратов. – Просто не хотят рисковать, потому что на сцене не всегда хороший звук. Я сам с этим много раз сталкивался, когда выходишь и понимаешь, что звукорежиссер забыл тебе включить "инэйры"(дорогие, отлитые под форму уха, наушники-мониторы, которые избавляют музыканта от сильного шума, звучащего вокруг, поскольку акустика, мощный звук на сцене и шум, создаваемый зрителями, не дают возможности артисту правильно улавливать мелодию и собственный голос – Прим. ред.). А петь надо на огромном стадионе, где звук просто улетает и ты не можешь попасть в свою фонограмму. Это три минуты ада для артиста – ты словно бы сразу стареешь на 10 лет".

Алексей Елистратов. Фото: пресс-служба

Елистратов не осуждает коллег. "Люди хотят слышать хороший голос, независимо от того, есть он у артиста или нет, потерял ли он совесть или девственность, – говорит Алексей. – Но артист обязан звучать, чтобы люди получили то, за что они заплатили. А я в эти моменты думаю только об одном: я столько лет отдал обучению вокалу, платил учителям, чтобы развить голос..."

Ранее в интервью "Дни.ру" Роза Рымбаева призналась, что обманывать публику случалось и ей. "На закате СССР мне порой приходилось петь под фонограмму, – уверяет звезда. – Но для меня это было очень тяжело. Ведь только живое пение может дойти до нерва слушателя, проникнуть под кожу. Только тогда происходит энергетическое общение. А если артист поет под фонограмму, то от этого веет чем-то мертвым. И сегодня я скорее сквозь землю провалюсь, чем буду открывать рот под "плюс".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2022, 09:48 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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