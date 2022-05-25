"Долгое время не общались": 45-летний солист Revolvers Алексей Елистратов рассекретил внебрачного сына

Алексей Елистратов известен как солист поп-группы Revolvers, пародист, актер, мастер дубляжа. Это его голосом говорил в России Гарри Поттер в кино! Но вот личная жизнь артиста всегда была тайной за семью печатями. Приоткрыл же он ее корреспонденту "Дни.ру" на презентации диска ремиксов на песню Кати Гусевой "Папик", который вышел при поддержке Юлии Корелиной и JKAgency.



Певец признается, что больше всего в этой жизни любит 84-летнюю маму и животных. "Я живу за городом, у меня семь собак с тяжелой судьбой, которых я где-то подобрал, – улыбается Алексей. – Это мои дети, которых я очень люблю и которые меня многому научили".

Что же касается личной жизни, то тут Алексей удивил. "У меня есть внебрачный сын Егор, который родился в 2007 году, сегодня ему уже 15 лет, – признался музыкант. – Мы к сожалению, долгое время не общались. Родила же его не фанатка, как это часто бывает, а коллега по работе, из кино (Елистратров сыграл в девяти картинах – Прим. ред.)".

"Но потом его мама и бабушка выбросили меня из жизни, и сейчас вижу сына периодически, потому что отношения налаживаются. Хотя вот сегодня прихожу – он даже от компьютера не всегда отрывается, чтобы подойти ко мне. А мои собаки бегут ко мне. Ну, кто больше ребенок для меня?.." – продолжает Алексей.

Родившую коллегу, конечно, можно понять – Алексей очень хорош собой. И даже на 46-м году жизни выглядит как подросток. "Главное – не испытывать зависти, чувства ненависти и негатива к миру, – пояснил артист. – Не нужно никого вытеснять и притеснять. Важно всех любить, и тогда молодость сохранится и в теле, и в сердце, и в душе".