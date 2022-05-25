"Долгое время не общались": 45-летний солист Revolvers Алексей Елистратов рассекретил внебрачного сына

Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Объявлено о лишении Аллы Пугачевой российского гражданства
"Уходит": Неизлечимо больному сыну Орбакайте осталось 2-3 месяца
"Отлично торчат соски": Красотку из "Уральских пельменей" удовлетворили здоровенным прибором
Оплевавшая россиян Наргиз вышла на связь после позорного изгнания из страны
партнеры
Суббота
4 июня
Лента новостей
18:02
"Господи, убей меня!": 75-летняя Васильева свихнулась на фоне галлюцинаций
18:00
"В чем мать родила!": Голая Лада Дэнс опозорилась на пляже
17:19
"Уже совсем": шокирующие изъяны дочери Орбакайте вызвали оторопь
16:33
"Предатель!": Взбесившего толпу евреев Галкина растоптали после концерта
16:25
"У нас родились дети": Дочь Кончаловского показала своих малышей
15:36
"Надо было положить конец": угасающей в Израиле Пугачевой уготовлено место на кладбище
14:48
"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом
14:23
Голод – не тетка: Сбежавший из дома бомжеватый Агутин пичкается "подножным кормом"
13:35
Один глаз на нас, другой в Арзамас: Очумевший Маликов вывел в свет изуродованную жену
13:19
"Очень плохой сценарий": Володин оценил новые санкции против России
12:30
"Переборщила с ботоксом": Лицо Подольской после операции стало "пластилиновым"
12:17
"Лиза страдает": Боярская оставила мужа ради лучшей жизни
11:42
Собянин подвел итоги конкурса на лучшее оформление фасадов "Витрины Победы"
11:28
"Сумасшедший": Петросян бросил жену и сбагрил в глухомань куда подальше
10:45
Набросился как коршун: Озверевший Аверин облупил прохожего на людях
09:57
"Просто умер": Скачущий по сцене плюгавый сын Королевой наделал в штаны
09:21
"Любовь и не только!": Николаев застукал жену с соседом во время близости
08:34
"Копия мама": сбежавшая за границу Литвинова предъявила взрослую дочь
06:09
Премиум-класс выходит за пределы ЦАО
04:25
"Потеряла все, чем дорожила": трагедии преследовали звезду "Битвы экстрасенсов" до самой смерти
02:13
Маткапитал не успевает за ценами на жилье
00:07
Василисков день: народные приметы и традиции 4 июня
22:08
"Мы собрались": Михеева ответила на вопрос о возвращении "Вечернего Урганта" в эфир
22:07
"Отпустил": покинутый невестой Шепелев не находит себе места
21:52
Прохожий украл у москвича две сумки с вещами
21:34
Выслуживающаяся перед Западом Нетребко сделала заявление о концертах в России
21:29
Букингемский дворец сообщил о внезапной пропаже Елизаветы II
20:55
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
20:42
"Чуть не оторвал голову!": ведущего "Дома-2" госпитализировали после жесткой схватки с Меньщиковым
19:44
Телеведущий и журналист Соловьев назвал Героя России Боташева истинным патриотом страны
19:40
Вот так новость: режиссер Кончаловский женился на старости лет втайне ото всех
19:26
Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с Луганском
18:07
Указали на место: хлопнувшие дверью принц Гарри и Меган Маркл лишились былой знати
18:02
Вышедший в свет Малахов поразил своим видом на фоне слухов о раке
17:23
"Он уже тогда любил другую": Долина проболталась о тайных чувствах Киркорова
17:05
Разбитая раком Заворотнюк исходит слюной на известного актера
16:59
Иллюзорное стеснение: почему мы боимся говорить на английском и как с этим справиться
16:43
"Суд вправе удовлетворить": адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
16:28
Тяжелобольной Алибасов наживает новые проблемы из-за женитьбы на своей сиделке
15:45
"Совершенно безумная дама": что известно о новой пассии безутешного вдовца Шаляпина
15:35
Караул! Прилучный чуть не лишился жизни прямо на глазах новой пассии
15:24
"Заплатят за все!": Разлучница Макеева угодила в опасную западню мстительной жены Малькова
14:49
Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
14:25
"Орали как потерпевшие!": Забавляющийся с голым мужиком и плетками Цискаридзе показал большую дыру
14:21
"Задушит кого угодно": Вышвырнутая в утиль брошенка Муцениеце дошла до ручки
13:53
Приобщила пьяницу Ташкова к церкви, а тот ушел к Кореневой: что стало с актрисой Скороходовой
13:34
"Она любит и ее любят!": Раскрыт главный роман Алины Кабаевой
13:31
"Охреневшая!": Гребущая деньги лопатой Собчак плюнула в нищих россиян
13:28
19 бригад скорой помощи работают на месте пожара в бизнес-центре на западе Москвы
13:16
"Категорически нельзя": Почему ароматная клубника может угробить здоровье
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Квартиры и машины: Кравец по богатству подарков в день рождения переплюнула Киркорова
"Надо мной издеваются!": упахавшуюся звезду 90-х лишили средств к существованию на старости лет
"Не думает, что говорит": желчный Лоза размазал униженного Урганта
"Решила всех шокировать": опозорившаяся во МХАТе Бузова вновь лезет на сцену
"Ты обманываешь всю страну!": Кеосаян наотмашь врезал лживому Галкину после гей-скандала
"Угрозы казни меня и моей семьи": над затравленной женой Петросяна нависла смертельная опасность
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Долгое время не общались": 45-летний солист Revolvers Алексей Елистратов рассекретил внебрачного сына

"Долгое время не общались": 45-летний солист Revolvers Алексей Елистратов рассекретил внебрачного сына

Алексей Елистратов известен как солист поп-группы Revolvers, пародист, актер, мастер дубляжа. Это его голосом говорил в России Гарри Поттер в кино! Но вот личная жизнь артиста всегда была тайной за семью печатями. Приоткрыл же он ее корреспонденту "Дни.ру" на презентации диска ремиксов на песню Кати Гусевой "Папик", который вышел при поддержке Юлии Корелиной и JKAgency.
прочитано 754 раза

Певец признается, что больше всего в этой жизни любит 84-летнюю маму и животных. "Я живу за городом, у меня семь собак с тяжелой судьбой, которых я где-то подобрал, – улыбается Алексей. – Это мои дети, которых я очень люблю и которые меня многому научили".

ПО ТЕМЕ

"Быстро переобулись": Зверев возмущен лицемерием критиковавших за спецоперацию России звезд

Что же касается личной жизни, то тут Алексей удивил. "У меня есть внебрачный сын Егор, который родился в 2007 году, сегодня ему уже 15 лет, – признался музыкант. – Мы к сожалению, долгое время не общались. Родила же его не фанатка, как это часто бывает, а коллега по работе, из кино (Елистратров сыграл в девяти картинах – Прим. ред.)".

С Катей Гусевой. Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

"Но потом его мама и бабушка выбросили меня из жизни, и сейчас вижу сына периодически, потому что отношения налаживаются. Хотя вот сегодня прихожу – он даже от компьютера не всегда отрывается, чтобы подойти ко мне. А мои собаки бегут ко мне. Ну, кто больше ребенок для меня?.." – продолжает Алексей.

Фото: пресс-служба

Родившую коллегу, конечно, можно понять – Алексей очень хорош собой. И даже на 46-м году жизни выглядит как подросток. "Главное – не испытывать зависти, чувства ненависти и негатива к миру, – пояснил артист. – Не нужно никого вытеснять и притеснять. Важно всех любить, и тогда молодость сохранится и в теле, и в сердце, и в душе".

Юлия Корелина. Фото: пресс-служба

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: пресс-служба
25 мая 2022, 08:45 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Переборщила с ботоксом": Лицо Подольской после операции стало "пластилиновым"

Поклонники не узнают звезду
Шоу-бизнес

"Предатель!": Взбесившего толпу евреев Галкина растоптали после концерта

Гастроли начались впечатляюще
Шоу-бизнес

"У нас родились дети": Дочь Кончаловского показала своих малышей

Мария делится радостью
Шоу-бизнес

"Просто умер": Скачущий по сцене плюгавый сын Королевой наделал в штаны

Позор на всю страну

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь
Умерла вдова Льва Яшина

Регионы

Фермеры Подмосковья получат гранты на развитие агротуризма
Пришибло насмерть: Футбольные ворота рухнули на ребенка в Сибири
Устроивший стрельбу в одинцовском подъезде стал фигурантом уголовного дела
В Волгоградской области при падении с балкона общежития пострадала школьница
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+