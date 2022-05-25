"Долгое время не общались": 45-летний солист Revolvers Алексей Елистратов рассекретил внебрачного сына

Певец признается, что больше всего в этой жизни любит 84-летнюю маму и животных. "Я живу за городом, у меня семь собак с тяжелой судьбой, которых я где-то подобрал, – улыбается Алексей. – Это мои дети, которых я очень люблю и которые меня многому научили".
Что же касается личной жизни, то тут Алексей удивил. "У меня есть внебрачный сын Егор, который родился в 2007 году, сегодня ему уже 15 лет, – признался музыкант. – Мы к сожалению, долгое время не общались. Родила же его не фанатка, как это часто бывает, а коллега по работе, из кино (Елистратров сыграл в девяти картинах – Прим. ред.)".
"Но потом его мама и бабушка выбросили меня из жизни, и сейчас вижу сына периодически, потому что отношения налаживаются. Хотя вот сегодня прихожу – он даже от компьютера не всегда отрывается, чтобы подойти ко мне. А мои собаки бегут ко мне. Ну, кто больше ребенок для меня?.." – продолжает Алексей.
Родившую коллегу, конечно, можно понять – Алексей очень хорош собой. И даже на 46-м году жизни выглядит как подросток. "Главное – не испытывать зависти, чувства ненависти и негатива к миру, – пояснил артист. – Не нужно никого вытеснять и притеснять. Важно всех любить, и тогда молодость сохранится и в теле, и в сердце, и в душе".