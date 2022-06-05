Отчалившая на чужбину предательница Лазарева унизила нищих россиян: Вы там все умрете скоро

Как только началась спецоперация на Украине, артистка резко осудила действия России. По стечению обстоятельств звезда оказалась 24 февраля в Киеве, оттуда вернувшись не на родину, а предпочтя Испанию.
Теперь сбежавшая за бугор Татьяна Лазарева негативно высказывается в адрес страны, давшей ей заработок и известность, а заодно ругает россиян, которые, по ее мнению, живут в нищете. В беседе с Ириной Шихман актриса заявила, что раньше занималась благотворительностью на родине и насмотрелась на бедных соотечественников, которым даже не в чем отправить детей в школу.
При этом Татьяна Лазарева поражается, что многих подобный расклад устраивает. Несмотря на плохие условия и нехватку материальных средств, русские продолжают ругать Запад.
"Это нищета, и эта нищета не только в тряпках, она и в голове тоже", – говорит артистка.
"Мы вас еще всех победим, неумехи, пиндосы. Да вы вообще все там умрете скоро, а мы!" – начала передразнивать якобы россиян Татьяна Лазарева. "Вот она, национальная идея. Выживем, всем покажем, блин", – уверена артистка, без зазрения совести унижающая соотечественников.
По мнению звезды, нищие и голодные русские могут объединяться только против общего внешнего врага. Она считает, что подобный способ выживания присутствует в генетической памяти и не искореним. Именно поэтому, уверена Татьяна Лазарева, в стране считается нормальным жить, затянув пояса. "А когда ты в России начинаешь жить нормально, тебе говорят "Уезжай, не мешай нам выживать", – съязвила актриса, которую на родине теперь многие считают предательницей.