"Копия мама": сбежавшая за границу Литвинова предъявила взрослую дочь

Уехав из России, 55-летняя Рената Литвинова обосновалась в Париже.

Время от времени блондинка продолжает выходить на связь с поклонниками из-за границы. Чаще всего актриса показывает саму себя в модных образах на съемках или светских мероприятиях. Сегодня же Рената Литвинова в своем телеграм-канале неожиданно предъявила взрослую дочь – Ульяну.

Единственной наследнице знаменитой актрисы уже 20 лет. Девочка была рождена в браке звезды с бизнесменом Леонидом Добровским. Ульяна давно живет за границей. Судя по всему, теперь, когда и сама Литвинова сбежала из России, мать и дочь воссоединились в Париже.

На снимке, опубликованном актрисой, девушка кажется очень серьезной. Она одета в белую майку и черную спортивную кофту. Волосы Ульяны коротко подстрижены, макияж на лице отсутствует. Фолловеров актрисы восхитила естественная красота девушки и ее сходство с матерью. Комментаторы тут же отсыпали блондинке множество комплиментов.

"Мамина копия", "Как же вы похожи", "Прекрасная генетика! Очень красивая!", "Естественная красота", "Уля прекрасна", – восхитились пользователи.

Фолловеры, ранее не знавшие о существовании наследницы Литвиновой, и вовсе были потрясены. Актриса крайне редко показывает дочь, поэтому тех, кто был не в курсе, оказалось довольно много.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что свалившая из страны Рената Литвинова пошла по мужикам.