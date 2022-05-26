Влезшая на насест беглянка Литвинова взвыла от тоски: Жизнь раба

Рената Литвинова, похоже, впала в депрессию на чужбине. Об этом говорят ее свежие тексты и снимки.

Ренату Литвинову невозможно себе представить без России, ведь она стала иконой стиля и творческим уникумом именно здесь. Не удивительно, что после того, как она оторвала себя от родной страны, поклонники заметили в ней неприятные перемены. Литвинова словно заболела – впалые щеки, потухший взгляд, депрессивные тексты.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Рената Литвинова, ее дочь, а также подруга певица Земфира покинули Россию и уехали в Европу. О возвращении назад речи пока не идет. Поклонники уверены, что это пожизненная эмиграция.

Несколько лет назад Рената Литвинова купила квартиру в Париже, где теперь и поселилась. Во Франции модель и актриса уже начала строить карьеру. Она общается с исполнителем Джей Джей Джохэнсоном и выступает на модных показах Balenciagа. Но гуляя по Парижу в модных нарядах за тысячи долларов, Литвинова грустит по родной земле. Об этом она не раз говорила.

На днях Рената Литвинова опубликовала свежий кадр, который сопроводила грустными рассуждениями. На монохромном фото она предстала взгромоздившейся на балки, словно птица.

"Жизнь раба все-таки нестерпима, что трудно не поддаться самообману, что подчиняешься воле хозяина по своей воле, а не по принуждению... чтобы жить дальше", – написала Литвинова.