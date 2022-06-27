"Какой он козел": стало известно об истинном отношении бывшей жены к Бондарчуку

В 2016 году некогда казавшийся идеальным брак Федора и Светланы Бондарчуков развалился. Оформив развод, каждый из них пошел своей дорогой. И если режиссер довольно редко высказывается о бывшей жене, то она едва ли не в каждом интервью упоминает экс-возлюбленного.
Так, во время недавней беседы с Надеждой Стрелец Светлана рассказала, как относится к бывшему мужу. По ее словам, даже после развода очень важно оставаться родственниками. Режиссера и модель объединяет общая дочь Варвара, которой давным-давно был поставлен диагноз – детский церебральный паралич.
53-летняя телеведущая считает великим счастьем возможность поговорить с некогда самым близкими человеком. Она не приемлет проявление агрессии к экс-супругу. "Самое бессмысленное — сидеть на кухне с подружками, пить шампанское и обсуждать, какой он козел", – сказала Бондарчук.
Сейчас в личной жизни 55-летнего Федора Бондарчука, кажется, все хорошо. Он счастлив в браке с актрисой Паулиной Андреевой, которая младше него на 20 лет. В 2021-м артистка подарила режиссеру сына. Мальчика назвали Иваном. Светлана же два года назад вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко.