"У плохих людей есть национальность": на Бондарчук агрессивно накинулись беглецы из России

Как только началась спецоперация на Украине, некоторые российские знаменитости решили на время или навсегда покинуть Россию. Находясь за границей, часть из них весьма нелестно высказывается о людях, которые, имея возможность сбежать из страны, остались на родине. Агрессию со стороны уехавших заметила Светлана Бондарчук.
53-летняя модель решила порассуждать об этом, записывая новое видео для своего телеграм-канала. Когда кадры появились в Сети, интернет-пользователи узнали, что Светлана не осуждает тех, кто предпочел покинуть Россию, однако не приемлет осуждения с их стороны. По словам бывшей супруги известного режиссера, нужно всегда оставаться людьми, даже несмотря на тяжелые времена.
Решившая остаться в родной стране Бондарчук призналась, что в ее окружении тоже есть люди, которые которые проявляют агрессию к сделавшим иной выбор. С такими людьми модель больше не общается. А есть те, с которыми она продолжает поддерживать связь – например, со знакомыми с Украины.
Светлана Бондарчук также дала понять, что делит людей не по национальности и религии, а на плохих и хороших. "У плохих есть национальность, религия и другие вещи", – считает знаменитость.