Болен?: исхудавший Бондарчук напугал своим видом

Накануне, 4 марта, в одном из столичных заведений состоялась музыкально-ностальгическая премьера сериала канала СТС и компании Art Pictures Vision — "90-е. Весело и громко". В эпоху первых телефонов, малиновых пиджаков и VHS-кассет попали Светлана Бондарчук, Александр Незлобин, Антон Лирник, Роман Юнусов, Алена Апина, Аркадий Укупник, Кай Метов, Эвелина Бледанс и многие другие. Особое внимание СМИ привлек режиссер и актер Федор Бондарчук. По мнению фанатов и прочих интернет-пользователей, артист уж очень сильно похудел. Поклонники даже предположили, что он болен.