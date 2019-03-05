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Март 5, 2019
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Болен?: исхудавший Бондарчук напугал своим видом

567

Накануне, 4 марта, в одном из столичных заведений состоялась музыкально-ностальгическая премьера сериала канала СТС и компании Art Pictures Vision — "90-е. Весело и громко". В эпоху первых телефонов, малиновых пиджаков и VHS-кассет попали Светлана Бондарчук, Александр Незлобин, Антон Лирник, Роман Юнусов, Алена Апина, Аркадий Укупник, Кай Метов, Эвелина Бледанс и многие другие. Особое внимание СМИ привлек режиссер и актер Федор Бондарчук. По мнению фанатов и прочих интернет-пользователей, артист уж очень сильно похудел. Поклонники даже предположили, что он болен.

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