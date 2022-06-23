"Тоже Рак": Исколотой в больнице Клаве Коке остались считанные дни

25-летняя певица Клава Кока сообщила фанатам важную новость. Времени совсем мало.

Яркая поп-дива с юных лет боролась за место в шоу-бизнесе. В прошлом Пугачева и Аллегрова низко оценивали ее вокал, но девушка не сдалась и продолжила ходить на кастинги. Сегодня уроженка Екатеринбурга Клава Кока — кумир миллионов школьников и преуспевающая карьеристка.

Насыщенный рабочий график, бесконечные съемки, концерты и общение с фанатами отнимают у певицы много сил. В конце мая блондинка загремела в больницу после тяжелой простуды. Медики не зря искололи ей вены иглой от капельницы — вскоре артистка встала на ноги и продолжила вкалывать наизнос.

В следующем месяце знаменитость готовится к большим переменам. Так уж было решено на небесах, что Клава Кока родилась 23 июля. С точки зрения разных областей астрологии, в это время стыкуются два знака зодиака: уходит Рак, а его место занимает Лев.

Созвездия зодиакального круга управляют судьбой девушки и делят ее жизнь на отрезки. Так что из-за Рака и Льва Клава Кока совсем скоро отметит 26-летие, остались считанные дни.

Певица осознает масштаб события, поэтому уже готовится к торжеству. В телеграм-канале она опубликовала пост, чтобы напомнить поклонникам о празднике. "Офигеть, до др остался месяц", — подписала кадры артистка.

Пользователи Сети поддержали блондинку морально, оставили ей комплименты и добрые наставления. "Как же время быстро летит", "О, тоже Рак", "Солнышко ты наше", — написали комментаторы. Многие отметили, что Клава Кока выглядит молодо.