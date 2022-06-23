"И без лифчика, и без трусов": Развязная Асмус разделась при всем честном народе

Кристина Асмус не стесняется показывать пикантные фотографии.

Актриса получила известность после сериала "Интерны", в котором сыграла скромную Варю Черноус. Многие ассоциировали звезду театра и кино именно с этой ролью, но с каждым годом артистка своими поступками доказывает, что она совершенно другой человек. Кристина Асмус кажется весьма развязной, судя по ее откровенным ролям в кино и таким же фотографиям в соцсетях.

Накануне актриса решила поделиться с поклонниками историей о том, как оказалась в нелепой ситуации на работе. Повествование она начала с фразы: "Не только в кино меня все время пытаются раздеть". Артистка вспомнила, как пришла на озвучку картины "Булки". Ничего не предвещало беды, но в какой– то момент она получила странный вопрос от девушки-звукорежиссера.

Она поинтересовалась у Кристины Асмус, что на ней под верхней одеждой. Вопрос был задан без какого-либо подтекста. Просто на запись актриса выбрала неудачную рубашку, которая создавала слишком много шума. Собственно, чтобы исправить ситуацию, ей пришлось раздеться при всем честном народе, который находился в студии.

"В общем, оставили меня в одном белье", – поделилась воспоминаниями актриса.

Поклонники не увидели в этой истории ничего необычного: в комментариях под публикацией они признались, что уже привыкли видеть артистку в неглиже. Взять хотя бы фильм "Текст", пикантные сцены которого ей до сих пор припоминают. "Да ладно ,видели и без лифчика, и без трусов, не парься!", – отреагировал кто-то из фанатов на историю Кристины Асмус.