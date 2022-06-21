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Шоу-бизнес
Бедные зрители! Охрипшая Асмус залила рвотными массами подмостки

Бедные зрители! Охрипшая Асмус залила рвотными массами подмостки

Спектакль с участием Кристины Асмус едва не стал катастрофой.
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Актриса получила широкую известность после сериала "Интерны", где она сыграла скромную и милую Варю. Звезду театра и кино потом долго ассоциировали с героиней, но в жизни она оказалась другой: временами развязной и предпочитающей резать правду-матку. Так что, Кристина Асмус о событиях в своей жизни рассказывает без стеснения, какими бы неловкими они не были.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

На этот раз актриса поразила историей, которая приключилась с ней прямо во время выступления в театре. Вообще, говорит артистка, все сразу не заладилось. Прямо перед выходом на сцене у нее пропал голос. Экс-супруга Гарика Харламова пыталась найти фониатра, который помог бы ей восстановить голос, но никто не смог приехать. В итоге ей пришлось буквально выдавливать из себя звуки, что приносило адскую боль.

Теперь у Кристины Асмус охрипший голос, который ей предстоит привести в порядок перед последней постановкой в этом сезоне. Но это, как оказалось, не единственное приключение звезды в тот вечер. Дело в том, что в самый разгар спектакля ее вырвало. Все могло закончиться плачевно, если бы бедные зрители стали свидетелями того, как артистка заливает рвотными массами подмостки. Однако ей удалось скрыть это от публики.

"Я сидела на сцене, отвернута от зала и фактически как бы за кулисы это сделала", – раскрыла детали Кристина Асмус.

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Кристина Асмус. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 июня 2022, 08:57 Источник: Соцсети • Требует проверки
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