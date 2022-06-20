"Сбила машина": разбитая дочь Валерии взвыла из-за отказа конечностей

Дочь певицы Валерии сообщила грустную новость.

С дочерью прославленной певицы вечно что-то случается: то она внезапно меняет имя, то на время пропадает из поля зрения, то возвращается с шокирующей историей об абьюзе со стороны мужчины. В общем, Шена то и дело удивляет народ и, наверняка, знаменитую маму – певицу Валерию.

На этот раз начинающая артистка рассказала поклонникам о страшной аварии, которая разбила ее эмоционально. В своем микроблоге она опубликовала снимки двухмесячного покалеченного котенка с мордочкой, кажется, полной отчаяния. Жизнь на улице принесла ему много горя, хотя бы потому что на днях он оказался под колесами автомобиля.

"Вчера привезли в наш приют. Его сбила машина", – рассказала подробности дочь певицы Валерии.

По ее словам, в результате аварии у котенка был поврежден позвоночник, так что, скорее всего, он вряд ли когда-нибудь сможет ходить и жить полноценно. Очевидно, что не каждый человек готов взять на себя заботу об особенном питомцем, но Шена таит надежду на то, что среди ее поклонников найдутся добрые люди, которые решатся на такой отважный шаг.

"Подарите ему семью, пожалуйста". – публично взвыла из-за отказа конечностей пушистого малыша дочь певицы Валерии.