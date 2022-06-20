Похоронивший свой стручок Васильев обласкал шатающуюся голышом старуху: Ах, какая женщина!

Кажется, что все бытие звезды "Модного приговора" связано с фэшн-индустрией, и он предпочитает ей не изменять. Более того, в одном из давних интервью Александр Васильев откровенно признался, что переживает климакс и давно поставил крест на сексе, тем самым буквально похоронив свой стручок.
Конечно, женщины в жизни историка моды были, причем о самых выдающихся он обожает рассказывать своим поклонникам в социальных сетях. Сегодня он разоткровенничался и поведал о поэтессе Лариссе Андерсен. Восхищенный ее персоной, ведущий "Модного приговора" буквально обласкал ее добрыми словами.
Как известно, Александр Васильев – ярый коллекционер костюмов разных эпох. Собственно, часть своей одежды Ларисса Андерсен подарила историку моды при личной встрече, в ходе которой была предельно ласкова со своим новым другом, чем поразила его. Ведущего "Модного приговора" к тому же потряс и тот факт, что с возрастом некогда балерина и даже манекенщица оставалась такой же стройной, подтянутой и элегантной!
Только в конце жизни Ларисса Андерсен, говорит историк моды, стала изменять себе. В какой-то момент поэтесса потеряла память и могла спокойно шататься голышом по ночному саду, покуривая сигарету. А иногда даже забывала выключать газ.
"Ах, какая женщина! Какая судьба...", – написали под постом Александра Васильева пораженные историей поклонники.