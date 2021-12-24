"Парализовало одну сторону": стало известно о тяжелом состоянии Крючковой

Под знаком этой болезни у 71-летней актрисы прошел чуть ли не весь текущий год. Дело в том, что вирус оставил после себя очень много осложнений, с которыми Светлане Крючковой пришлось бороться довольно долго. Теперь артистка нашла силы рассказать о том тяжелом состоянии, в котором она тогда пребывала.
"На три месяца у меня парализовало одну сторону лица," – призналась звезда.
Тогда Светлане Николаевне стало по-настоящему страшно, ведь она даже не могла выговорить некоторые звуки. Кроме того, артистка страдала от депрессии и бессонницы, долго не отпускала слабость. Иногда женщина просто лежала лицом к стене и вообще ничего не хотела, даже есть.
Спасали артистку не только врачи, но и близкие люди. Сыновья и друзья безропотно терпели больную в таком "неправильном состоянии". Как заявила Крючкова "КП", в таких ситуациях без терпения никуда – только оно и помогает.
К счастью, сегодня Светлане Николаевне гораздо уже лучше: все страшное позади, и она уже даже вернулась к работе. Актриса благодарит Бога за то, что он дал ей силы все это пережить, и готовится к Новому году. Праздник Крючкова встретит практически на сцене: актриса задействована в спектаклях 31 декабря и 2 января.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, какие еще тяжелые испытания выпали на долю Светланы Крючковой.