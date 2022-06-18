"Агрессия и озлобленность": 80-летний Шакуров пожаловался на нехватку любви

В Ейске продолжается IX кинофестиваль "Провинциальная Россия". Председатель жюри – Народный артист России Сергей Шакуров – успевает здесь и конкурсные фильмы посмотреть, и очаровательным городом насладиться, и в теплом Азовском море искупаться.

"Я более тридцати лет не был в этих местах, – признался Сергей Шакуров. – И рад, что снова, наконец, окунулся в Азовское море. Какая же вода в лимане (залив на северо-востоке Азовского моря, самый большой лиман на Северном Кавказе – Прим. ред.)! Меня не могли оттуда вытащить! Но я удивился, что водитель, который меня вез из аэропорта, сказал, что еще не купался, а в прошлом году окунулся всего два раза".

В этом году Сергей Шакуров отметил 80-летие. Но он полон сил, энергии и вдохновения. Особенно его радуют молодые кинематографисты. "Я сейчас снялся в четырех картинах у пацанов до 30 лет, – улыбается актер. – Они почему-то вдруг заинтересовалась мною, и я с удовольствием с ними работаю. Они понимают меня, а я понимаю их, как это ни странно".

С 1966 года, когда Сергей Шакуров дебютировал в картине Маноса Захариаса "Я солдат, мама", в его жизни были сотни кинофестивалей. "Я был и в Алма-Ате, и в Тбилиси, и в Ереване, – вспоминает артист. – В республиках этих столиц были свои киностудии, где у меня по сей день много друзей. И мы с теплотой при встрече вспоминаем, как хорошо было".

А вот на сегодняшнее время актер смотрит с тревогой. "Нам не хватает любви, – справедливо считает Шакуров. – Она могла бы нас всех объединить. Ведь мы, к сожалению, в последнее время очень озлоблены, и это очень мешает. Мы стали агрессивными, ничего не принимаем, все отрицаем. Что произошло с человеком?!"