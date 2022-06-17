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Шоу-бизнес
"Я самый русский из африканцев": финалист "Голоса" Арсен Мукенди о получении российского гражданства

"Я самый русский из африканцев": финалист "Голоса" Арсен Мукенди о получении российского гражданства

В Ейске открывается IX Российский кинофестиваль "Провинциальная Россия". Его главная цель – выявление и продвижение талантливых режиссеров и актеров из российской "глубинки". Оценивать же работы будет жюри во главе с Сергеем Шакуровым. Впрочем, на конкурсных показах можно будет встретить и финалиста 8-го сезона вокального суперпроекта Первого канала "Голос" Арсена Мукенди. Он хотя и родился в Конго, но сердце его отдано нашей стране. С помощью кино он хочет узнать ее лучше. И полюбить еще сильнее.
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Арсен признается, что когда в 2011 году решил уехать из родного Киншаса в Конго в далекий город Иваново в России, чтобы поступить на экономический факультет Ивановской сельскохозяйственной академии, то по-русски не знал ни слова.

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"О самой России у меня были примерно такие же представления, – улыбается Арсен. – Я знал, только, что это самая большая страна в мире и что там бывает снег. И когда тут оказался, то увидел, что все совсем другое, чем в Конго – погода, люди, общежитие, где я жил вчетвером в одной комнате".

Спустя год Арсен уже не только неплохо говорил по-русски, но и стал фанатом русской кухни. "Солянка, борщ, вареники, пельмени – ничего подобного на моей родине в Конго не было, поэтому я, конечно, был удивлен, – вспоминает певец. – Но мне все очень понравилось!"

Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press / www.globallookpress.com

После окончания учебы Мукенди уехал на Родину – умер его отец, дирижер местного церковного хора. И Арсен, как старший сын, должен был побыть с семьей. Но когда время траура истекло, он вернулся в Россию, решив, что без нее не может. "Для меня за шесть лет это стала родная страна, – радуется он. – Я понял, что хочу связать с ней, с этим народом и культурой свою судьбу. Я чувствовал себя дома, а не в гостях. Я, наверное, самый русский из африканцев (улыбается)".

Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press / www.globallookpress.com

"В России у меня к этому времени была уже невеста, – признался он. – И я уже начал давать концерты. Люди постоянно спрашивали, когда я вернусь, ждали". Дело все в том, что Арсен уже был победителем конкурса "Мистер Иваново" 2013 года в номинации "Мистер талант". В том же году конголезец стал лауреатом конкурса "Студенческая весна". А вскоре получил и Гран-при на 2-м Открытом фестивале студенческого творчества аграрных вузов России, проходившем в Новосибирске.

Пока у Арсена Мукенди паспорт конголийский. "Но скоро я надеюсь, что получу российское гражданство – сейчас занимаюсь этим, – признался музыкант. – У меня с 2019 года русская жена, и тоже хочу быть русским".

Дочь Арсен назвал красивым именем Арина – в честь няни Александра Пушкина. "Я в Конго практически ничего не знал про великую русскую культуру, – признается певец. – Зато сейчас зачитываюсь Пушкиным – на русском и французском языках, чтобы лучше понимать, если не знаю значение какого-то слова".

С дочерью дома франкоговорящий Арсен общается исключительно по-русски. Хочет, чтобы ребенок знал его в совершенстве. "Позже, когда она подрастет, стану учить ее французскому, хотя сам с детства говорил на трех языках", – пояснил Арсен.

В детстве, конечно, он и подумать не мог, что станет звездой в России, что у него будут эфиры на центральном канале и толпы поклонников. Правда, на "Голос" он попал благодаря жене. "Друзья давно мне советовали подать заявку на "Голос", а я отнекивался, – говорит Мукенди. – Тогда жена взяла, заполнила за меня все анкеты, отправила песни. И меня пригласили на кастинг, а потом и на "слепые" прослушивания в Москву".

Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press / www.globallookpress.com

Там Арсен исполнял песню Стиви Уандера Superstition. К нему повернулся Валерий Сюткин – в его команде и оказался Мукенди. "Валерий Миладович реально со мной работал, давал советы по вокалу, по выбору песен – мне с ним было очень интересно, – улыбается Мукенди. – После окончания "Голоса" он пригласил меня в ресторан. И до сих пор мы общаемся, переписываемся, встречаемся".

Арсен признается, что не расстроился, не став победителем проекта. "Выход в финал для меня уже был большой победой, – говорит он. – Я вообще не думал, что попаду в "Голос", где были тысячи людей на кастинге. Я ведь единственный темнокожий на этом проекте, который дошел до финала".

Сегодня Арсену Мукеди часто звонят встревоженные друзья и родные из Конго, которые, насмотревшись новостей, считают, что в России все плохо. "Я объясняю, что тут все хорошо, что чувствую себя в безопасности, что мне ничего не угрожает, – признался музыкант. – А они удивляются, что я в такое беспокойное время много езжу по стране, бываю на разных фестивалях -от Благовещенска до Нальчика. Но это мой дом, и я в нем ничего не боюсь. Мое сердце отдано России".

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Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2022, 12:43 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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