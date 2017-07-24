75-летний Шакуров показал 13-летнего сына

В этом году в специальном зачете "Интурист" впервые приняли приняли участие автомобили иностранных марок Alfa Romeo, Ferrari, Jaguar, Corvette, Mustang и другие. За выполнением всех штурманских упражнений тщательно следили квалифицированные спортивные судьи. В ралли приняли участие профессиональные спортсмены, журналисты и актеры, среди которых был Сергей Шакуров с 13-летним сыном Маратом.
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