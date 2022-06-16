Постарела и сморщилась: вылупившую глаза Муравьеву нагло застукали с камерой

Кристина Асмус показала изменившуюся Ирину Муравьеву.

В свои 73 года звезда советского кино Ирина Муравьева продолжает работать. Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" и "Москва слезам не верит" играет в Малом театре в Москве и регулярно выходит на сцену.

На днях российская актриса Кристина Асмус побывала на спектакле с участием легендарной коллеги Ирины Муравьевой. После этого она и другие актеры зашли в гримерку повидаться с ней и поздравить. В компании коллег была также Мария Порошина. Асмус опубликовала селфи в своем аккаунте.



"Великая Ирина Муравьева и просто мы", – написала Кристина Асмус.

Поклонники рады были видеть любимых актеров вместе. Они отметили, что все выглядят прекрасно. Все выглядели довольными и счастливыми, а Муравьева особенно. Актриса смотрелась свежо и молодо в компании коллег, несмотря на то, что время все же берет свое, и если присмотреться, то она конечно постарела и сморщилась. Ирина Муравьева была одета в модный летний наряд актуальной монохромной расцветки, а образ она дополнила яркими крупными аксессуарами бирюзового оттенка. На снимке Муравьева характерно вылупила глаза.

"Лучшая во всем мире. Любимая Ирина Муравьева", "Действительно Великая", "Самая обаятельная и привлекательная", – написали фолловеры.

Накануне в Малом театре состоялась премьера спектакля "Женитьба Бальзаминова" по пьесе А. Н. Островского в постановке Алексея Дубровского. На афише помимо Ирины Муравьевой, которая сыграла Бальзаминову, красовались именитые фамилии – Людмила Полякова — роль Клеопатры Ивановны, Людмила Титова — свахи.

