"Я сломалась": удравшую в Париж Литвинову чудовищно перекособочило

Рената Литвинова вот уже несколько месяцев живет и работает в Париже.

Артистка публикует в социальных сетях снимки французской столицы и свои фотографии в дорогих нарядах. Также время от времени звезда рассуждает о судьбах мира и своем месте в искусстве.

В этот раз Рената Литвинова показала необычный кадр. На нем артистка запечатлена в странном виде – ее чудовищно перекособочило. Тело звезды причудливо скрутилось, лицо оказалось на уровне кистей, а туловище превратилось в изогнутую линию.

Вероятно, виной подобного эффекта – оптическая иллюзия. Такое порой случается, если камера не успевает уловить стремительно двигающийся объект. "Ткань времени и пространства не только деформируется и изгибается, но и рвется … ( скрывала, но признаюсь, что иногда так поступаю – просто исчезаю) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Рената Литвинова под фото в запрещенной на территории РФ социальной сети.

Не все подписчики поняли суть послания, которое оставила артистка. В комментариях многие попросили пояснить, что же все это значит и что случилось со знаменитостью. Некоторые даже позлорадствовали, отметив, что Литвинова в так даже лучше выглядит.

"Квантовый переход", "Рената, вы так похудели!", "Я сломалась", "Самая честная фотография Ренаты", "Ничего не поняла, пояснительную бригаду пожалуйста", "Мне Вы так даже больше нравитесь!" – написали в комментариях.