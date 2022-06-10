"Поедет в Тбилиси": Муж Собчак попрощался с народом после заявления об эмиграции

После начала спецоперации на Украине журналистка уехала за границу, объяснив это решение отпуском сына Платона. При этом ее любимый муж Константин Богомолов остался в России – трудиться на благо своего театра. А Ксению Собчак тем временем стали подозревать в эмиграции.
В конце концов знаменитая блондинка вернулась на родину, а нападки по поводу смены жительства уже полетели в адрес режиссера. В частности об этом сказал депутат Виталий Милонов, комментируя постановку Константина Богомолова, показанную в Петербурге. Речь идет о спектакле "Лир" – современный взгляд на произведение Уильяма Шекспира. По задумке режиссера, действие разворачивается перед началом Второй мировой войны, женские роли играют мужчины, а мужские – женщины.
Депутат посчитал, что, показывая подобные постановки, супруг Ксении Собчак готовится к эмиграции: мол, готовится уехать за границу и создает нужный для этого образ – с лицом "мученика русофоба".
"Господин Богомолов несолоно хлебавши поедет в Тбилиси тосковать, каяться и говорить, что он на самом деле не Богомолов, а скорее всего, украинец", – заявил Виталий Милонов.
Константин Богомолов поспешил ответить депутату, который, кстати, посчитал, что спектакль стал премьерой. Он пояснил, что "Лир" существует уже десять лет, а показ постановки в начале июня стал для него последним: таким образом он попрощался с публикой. А вот на оскорбления Виталия Милонова муж Ксении Собчак решил не отвечать, в том числе отказавшись комментировать скандальное заявление об эмиграции.