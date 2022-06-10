"Шобла! На *** отсюда пошла!": рыдающая Поплавская разразилась отборной матерщиной

Яна Поплаская поделилась с поклонниками любопытной историей.

Актриса широко известна публике, благодаря своим ролям как в театре, так и в кино. Многие культурные деятели не раз заявляли, что работа со зрителями – непростое дело. Вот и Яна Поплавская это продемонстрировала, поделившись с поклонниками интересной историей.

Правда, принадлежит этот рассказа близкой подруге звезды, причем его прочтение вызвало у артистки слезы – от смеха, судя по всему. "Рыдаю...", – написала в своем микроблоге она. Речь в истории шла о девушке, с детства грезившей стать актрисой и нести искусство в массы. Вот и взяли ее в Московский Областной театр драмы, который колесил по местам с не самыми искушенными зрителями.

В одном из таких городов она выступала со спектаклем под названием "Сказка о Марфе Кружевнице и Иване Кузнеце". Сначала все шло хорошо, но в финале актеров ждал неприятный сюрприз: кто-то из детей прямо из зала стал выкрикивать нецензурные выражения в ответ на реплики героев.

"Старя грымза! Шобла! Шобла! На *** отсюда пошла!", – разразилась отборной матерщиной Яна Поплавская, цитируя историю своей подруги.

Несмотря на реплики, дети, как оказалось, остались довольны постановкой. Только героиня истории, написанной подругой Яны Поплавской, чуть не умерла со стыда, а спустя полгода отказалась от идеи выступать в глубинке и устроилась в Московский театр им.Станиславского. С тех пор ее зрителями стала искушенная публика, а с подобными казусами она больше не сталкивалась.