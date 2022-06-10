"Боже, зачем": Истощенная до скелета Гагарина превратилась в холодный труп

В своих соцсетях артистка презентовала новую песню "Вода". Для обложки композиции Полина Гагарина выбрала весьма сомнительный кадр. На анимированном снимке невероятно худенькая и хрупкая блондинка лежит в воде с закрытыми глазами, а под ней рябит водная гладь.
Судя по всему, предполагалось, что такой кадр зацепит пользователей и привлечет их внимание к новому хиту. Так и получилось, но не у всех цепляющий снимок вызвал положительные ассоциации. Некоторым фолловерам показалось, что истощенная до скелета Гагарина превратилась в холодный труп, плавающий в воде. Впрочем, сама композиция "Вода" большинству поклонников певицы действительно пришлась по душе.
"Боже, зачем ты мне его дал, если все это не навсегда?" – проникновенно вопрошает Гагарина в песне под мелодичную музыку.
Прослушав новый хит, пользователи поздравили певицу и осыпали ее комплиментами.
"Шикарнейшая песня", "Заслушиваюсь", "Это что-то невероятное", "Очень круто", – написали восхищенные фанаты.
Поклонники в очередной раз поблагодарили Полину Гагарину за ее глубокое творчество и пообещали, что будут с нетерпением ждать клип на новую композицию.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что разведенная Полина Гагарина сделала неожиданное заявление о замужестве, чем очень заинтриговала народ.