"Замуж": разведенка Гагарина сделала неожиданное заявление

Личная жизнь 35-летней Полины Гагариной очень интересует ее многочисленных поклонников.

После громкого развода с фотографом Дмитрием Искаховым певица пребывает в статусе завидной невесты, правда, с двумя детьми. Обычно Полина Гагарина старается не говорить о своей личной жизни, но недавно она сделала неожиданное заявление на эту тему.

"Уж замуж невтерпеж. Я сказала "да", но не от всего сердца," – таинственно заявила певица под фото, на котором она запечатлена в белом наряде, напоминающем свадебный.

Конечно, можно предположить, что исполнительница хита "Драмы больше нет" просто пошутила, играя на повышенном интересе фанатов к этой теме. Звезда часто выступает в платьях белого цвета – в этом нет ничего необычного. Однако не исключено, что рано или поздно шутка все же станет былью.

Как пишет "КП", поклонники Гагариной живо отреагировали на ее интригующее заявление. Одни стали выяснять, кто же жених. Другие заметили, что артистке действительно пора уже вновь выйти замуж, но в качестве жениха ей подойдет только настоящий принц.

Напомним, что Полина Гагарина уже дважды была замужем. Первым избранником звезды стал актер Петр Кислов, от которого певица родила сына Андрея. Второму супругу – Дмитрию Искахову артистка подарила дочь Мию. По информации СМИ, после второго развода Полина Гагарина закрутила роман с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, но свои отношения пара не афиширует.