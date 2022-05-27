"Смесь невесты с проституткой": бегущую под венец Гагарину жестко припечатали

Зимой 2021 года Полина Гагарина развелась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Несмотря на наличие общей дочери, бывшие возлюбленные не смогли сохранить брак. Разводилась пара со скандалом, который сопровождался различными слухами и домыслами.
Полину, кажется, не пугают два неудачных брака. Не так давно певица то ли в шутку, то ли всерьез написала в соцсети, что ей "замуж невтерпеж", прикрепив снимок, на котором она позирует в белом платье. Теперь поклонники думают, что Гагарина бежит под венец с неизвестным публике мужчиной.
Светская сплетница Лена Миро не разделяет стремления артистки снова вступать в брак. Обозревательница не понимает, зачем женщина, два раза побывавшая замужем, хочет снова поставить штамп в паспорте, причем уже через год после развода. "Медом намазано? Живете два года вместе, ну и живите дальше себе спокойно!", – высказалась блогерша.
Читатели блога Лены Миро довольно жестко припечатали Полину Гагарину: "Точно. Сама не знает, что хочет. И выбор свадебного платья в будуарном стиле тому подтверждение. Кислая эмульсия невесты с проституткой", "Почему женщины так стремятся замуж? Потому что тогда они будут точно знать, кто виноват и что делать".