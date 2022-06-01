На квартире Сотниковой в Каннах сменили замки: Могут опечатать и отобрать

Российскую актрисы Веру Сотникову ущемляют в правах в Европе.

Давным давно, когда квартиры в Каннах стоили дешевле дачи в Подмосковье, российская актриса Вера Сотникова не растерялась и купила там недвижимость. Никто не знал, как все сложится, но очевидно, что теперь от такой квартиры только одни проблемы.

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61-летняя Сотникова рассказала, что без ее ведома в квартире в Каннах поменяли замки, и теперь она не может попасть в собственное жилище. Таким образом местные власти вынуждают актрису продать квартиру на Лазурном берегу.

Оплатить коммунальные расходы за квартиру Сотникова тоже не может. Ведь из-за санкций все карты на Западе заморожены. Вероятно, именно поэтому местные власти сменили замки на ее квартире.

"Оказывается, там имеют на это право. Я офигела! Чтобы поменять замок, нужно было к ним поехать, заплатить за квартиру, оплатить штраф, судебных приставов, сам замок", – рассказала Сотникова.



Актриса призналась, что уже и рада бы продать недвижимость в Каннах, но даже это для нее проблематично. Авиарейсы туда отменили еще до пандемии. Если актриса не решит проблемы в ближайшее время, квартиру могут и вовсе опечатать и выставить на торги.



О продаже квартиры во Франции задумалась и российская телеведущая Татьяна Веденеева. Звезда боится, что из-за сложившейся в мире ситуации у россиян за рубежом могут попросту отобрать жилье.