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Шоу-бизнес
Родила от простого дворника и сбагрила бабушке: что стало с единственным сыном Сотниковой

Родила от простого дворника и сбагрила бабушке: что стало с единственным сыном Сотниковой

Наследник актрисы рос вместе с родственниками, пока его мать зарабатывала на жизнь и добивалась карьерных высот
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За свою актерскую карьеру Вера Сотникова успела исполнить немало ярких ролей, но сегодня ее знают не только благодаря творческим достижениям. Многие поклонники знают Сотникову как свободолюбивую женщину, которой чужды брак и семейные отношения. В жизни актрисы было немало громких романов, однако замужем она побывала всего один раз. А своего единственного сына артистка родила уже в 19 лет и почти не занималась его воспитанием.

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Печальный опыт: почему Сотникова отказалась от второго ребенка

Первым и единственным законным супругом Веры Сотниковой стал мужчина по имени Юрий Никольский. Высокий и голубоглазый красавец, то и дело захаживающий в общежитие, сразу же покорил 17-летнюю студентку. Парень был начитан, красиво ухаживал и уверял, что работает реставратором в Пушкинском музее. Юная Сотникова и не предполагала, что что-то может пойти не так.

Сначала Вера узнала, что ее возлюбленный никакой не реставратор, а обычный дворник. Однако спустя шесть месяцев отношений актриса забеременела и вышла замуж, несмотря на обман избранника. Малыш появился на свет в 1979 году, но его родители были не готовы к прибавлению. Сотниковой было всего 19 лет, а ее муж, хоть и был на пять лет старше, не хотел брать на себя ответственность.

Никольский не отказался от праздного образа ни в тот момент, когда его жена лежала на сохранении, ни после того, как в семье появился сын. Молодой отец спускал деньги на ветер, не хотел работать и совсем не занимался ребенком. Вскоре Вера поняла, что не может жить с таким мужчиной, и подала на развод спустя год брака. Став единственным кормильцем, Сотникова с головой погрузилась в работу и отдала ребенка своей матери на воспитание.

Пока родительница добивалась высот в столице, маленький Ян рос в Волгограде то с бабушкой, то с тетей. Первые годы жизни мальчик совсем не видел маму, однако потом ситуация изменилась в лучшую сторону. В школьные годы наследник актрисы окончательно перебрался к родительнице в Москву, но она не давала сыну засиживаться на одном месте, отправляя его учиться за границу.

В любви Яну Никольскому повезло намного больше, чем его матери. Со своей первой супругой наследник знаменитости познакомился во Франции. В 2009 году избранница родила ему сына Максима, но вскоре брак распался. К счастью, позже Ян нашел свое счастье рядом с другой девушкой, а в 2020 году подарил знаменитой матери второго внука. Сейчас наследнику Веры Сотниковой 42 года. В отличие от прославленной родительницы, Ян Никольский ведет непубличный образ жизни, не рассказывает о своей семье и не становится героем скандальных историй.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2022, 14:58 Источник: Tvcenter.ru ✓ Надежный источник
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