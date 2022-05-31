"Не могла удержаться": сменившая имя отступница Меньшова совершила грех

Почти год назад не стало легендарного российского режиссера, создателя культового фильма "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова. Он умер в больнице от тяжелых осложнений коронавируса. Вместе с ним была госпитализирована его жена, актриса Вера Алентова. Но ей к счастью удалось оправиться.
Дочь знаменитых кинодеятелей, российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова каждый раз в трепетом вспоминает своего отца и прославляет его имя.
На днях Юлия Меньшова призналась в шуточной краже. Она выложила у себя в соцсети снимок, который сплагиатила у коллеги. Ранее такое же фото выкладывала ведущая Надежда Стрелец.
На снимке была представлена белая футболка с принтом, изображающим сцену из легендарной ленты Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", когда главная героиня Катя (эту роль играла Вера Алентова) рыдает в квартире вместе с подругами.
"Не смогла удержаться, чтобы не "украсть" к себе", – призналась Юлия Меньшова.
Поклонники тоже оценили оригинальный принт. Многим такой дизайн пришелся по душе.
Напомним, в одном из интервью Владимир Меньшов рассказывал, что для поступления в МХАТ Юлия Меньшова решила отречься от знаменитой фамилии отца и взяла псевдоним – Юлия Большова.