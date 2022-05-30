"Надо бить": Злющая Поплавская пригрозила расправой повернувшимся задом к Родине звездам

После начала спецоперации на Украине многие звезды отечественного шоу-бизнеса уехали за границу. Кто-то никак не прокомментировал свой отъезд, кто-то объяснил, что путешествие было запланированным, а кто-то, сидя за бугром, стал негативно высказываться в адрес России. Ситуация, сложившаяся вокруг предавших свою страну артистов, не дает покоя Яне Поплавской.
Как передает ОСН, актриса заявила, что некоторые ее коллеги по цеху сегодня ведут диверсионную деятельность против россиян. Пристальное внимание, по ее мнению, нужно обратить на тех артистов, которые светили своим лицом на федеральных телеканалах, а теперь с их стороны наблюдается реальная "подстава". К слову, в свое время Максим Галкин вел многие передачи, а также снимался в рекламе на главных российских телеканалах. А теперь шоумен сидит за границей и выливает помои на кормившую его Родину.
Так вот, именно с подобными представителями элиты шоу-бизнеса, говорит Яна Поплавская, нужно бороться. А сделать это возможно элементарной расправой, убрав их из поля зрения россиян.
"Надо бить в набат, надо бить в барабаны, надо начинать очистительную спецоперацию на культурном фронте и очистить его от пятой колонны", — пригрозила повернувшимся задом к Родине звездам Яна Поплавская.