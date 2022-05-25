"Царствие небесное!": Убитая горем Поплавская схоронила любимого мужчину

Яна Поплавская вышла на связь с поклонниками, чтобы поделиться личным несчастьем.

В 2015 году, после неудачного брака, в котором, по признанию актрисы, она подвергалась критике за лишний вес и страдала от нехватки внимания, счастье наконец-то пришло в ее жизнь. Она встретила радиоведущего Евгения Яковлева, который оказался младше своей избранницы на 14 лет. Народ не уставал восхищаться их союзом, наблюдая за публичными трогательными признаниями в любви как со стороны Яны Поплавской, так и ее молодого возлюбленного.

Однако, как оказалось, Евгений Яковлев – не единственный любимый мужчина артистки. В ее жизни был человек, к которому она питала самые теплые и искренние чувства. Речь идет, конечно, об отце звезды театра и кино. К сожалению, Евгений Поплавский ушел из жизни ровно год назад: своего самого любимого мужчину убитая горем актриса схоронила 25 мая 2021 года.

Сегодня Яна Поплавская решила поведать поклонникам о том, каким был ее папа. Во время Великой Отечественной войны он потерялся, а пока родители искали мальчика, его приютил полк. Так что, воспитанием юнца занимались солдаты и офицеры. Актриса также поведала, что он говорил сразу на нескольких языках, работал в Иновещании СССР, причем добился всего сам, приехав в столицу из Черкесска в гордом одиночестве.

"Папа, ты ушел, а мы остались и очень скучаем без тебя. Светлая память! Царствие Небесное!", – написала в своем микроблоге Яна Поплавская.