Звезда 90-х стала жертвой слетевшего с катушек фаната-извращенца: Схватил и начал душить

В 90-х Анна Плетнева играла в популярной группе "Лицей", а в начале 2000-х стала солисткой "Винтажа".

Девушка всегда пользовалась вниманием поклонников, при этом не была против пообщаться с фанатами после концертов. Со многими у артистки даже складывались теплые отношения. Правда, порой слетевшие с катушек обожатель может переступить черту.

Так, Анна Плетнева рассказала, что несколько лет назад после выступления в Санкт-Петербурге случилось страшное – она чуть не стала жертвой фаната-извращенца. Мужчина подкараулил у выхода из Ледового дворца и решил подойти. Охранники артистки не стали стали его останавливать, так как знали – звезда вполне спокойно относится к общению с фанатами.

Но... на этот раз все пошло не по плану. Мужчина схватила ее за горло и начал душить! Анна Плетнева начала хрипеть, и тут на помощь уже пришла охрана, которая оттащила мужика.

Как оказалось, он давно и настойчиво отправлял певице непристойные предложения в социальных сетях. Его злило, что Анна Плетнева не отвечает взаимностью, вот он и решил поквитаться.

Возможно, у некоторых поклонников артистки может сложиться превратное мнение о ее образе, ведь звезда всегда выглядит подчеркнуто сексуально. Правда, признается Анна Плетнева, все дело в комплексах – в детстве ее часто дразнили, да так сильно, что она до сих пор не отделалась от комплексов.