"Готовлюсь к родам": 44-летняя Плетнева снова станет мамочкой

Певица Анна Плетнева была замужем дважды. От второго супруга – совладельца фармакологической компании Кирилла Сырова – у нее есть трое детей. Поклонники гадают, когда же звезда снова станет мамочкой.

В первом браке Плетнева в 2003 году родила дочь Варвару, во втором – дочь Марию (2006) и сына Кирилла (2009). Наверняка они будут счастливы узнать, что знаменитая мама готовится родить. Об этом радостном событии она сообщила многочисленным поклонниками в социальных сетях.

"Дети мои, хочу вас обрадовать! Я уже почти родила и совсем скоро предоставлю миру нового ребенка! Уверенна, вы полюбите его так же, как я!" – заявила артистка.

"Аня, ну как мы можем не полюбить твое дитя, Конечно, полюбим, как и тебя", "Сердце в режиме ожидания", "Наконец-то, очень ждем", "Мамусик, как же мы скучали по тебе!" – умиляются подписчики. А их у артистки уже 1, 6 миллионов человек!

Правда, певица сделала оговорку – речь пока идет только о рождении новой песни. "Вы все спрашиваете, когда новый трек", – обратилась Плетнева к фанатам.

Стоит заметить, что месяц назад в интервью Алене Блин артистка представила свежую композицию. Фанатам она пришлась по сердцу, и теперь все ждут потрясающего чувственного релиза.