"Помогите на пропитание": опустившаяся до ковыряния в земле Семенович пошла побираться

42-летняя Анна Семенович – мастерица на все руки.

Свои многочисленные способности экс-солистка "Блестящих" продемонстрировала в забавном видео, которое она недавно разместила в своих соцсетях. В ролике, озаглавленном "Женщина на все руки", Анна Семенович появилась с граблями в руках и со шляпой на голове.

С изрядной долей юмора артистка показала поклонникам, что опустилась до ковыряния в земле – нужда заставила. Только вчера у нее был концерт, впереди еще премия, а сегодня она вынуждена подрабатывать на огороде: посадила тюльпаны, возделала грядки с помидорами, перцем, лучком. Как-то чересчур весело рассказав о своей тяжелой участи, Семенович живо содрала с головы шляпу и протянула ее в камеру.

"Помогите артистам на пропитание," – пошла побираться дородная Семенович.

По сюжету ролика, труды артистки воздались сторицей. Что оказалось эффективнее: труд на огороде или выпрашивание милости – не совсем понятно, но уже в следующем кадре счастливая Семенович появилась с фирменным пакетом и радостно сообщила, что на ЦУМ она заработала.

Подписчики знаменитости в комментариях высоко оценили ее юмор, а кто-то даже заявил, что не отказался бы от такой уборщицы в своем доме. Люди отметили, что Анна своими роликами всегда умеет поднять им настроение.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как партнер раскрепостил пышногрудую Анну Семенович.