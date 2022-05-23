Сдержала обещание: готовая к оплодотворению Семенович показала мужа

Анна Семенович много раз говорила, что хочет создать семью, родить ребенка. На тот случай, если личная жизнь окажется неудачной, певица подготовилась и заморозила свои яйцеклетки, чтобы в будущем можно было воспользоваться услугами суррогатной матери или прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).
Не так давно Семенович ошарашила фанатов новостью о замужестве. Записав видео, артистка представила мужа. Тогда поклонники увидели его лишь со спины. "Скоро я вас с ним познакомлю, а пока это тайна", – говорила 42-летняя бывшая солистка группы "Блестящие".
Сегодня Семенович сдержала обещание и показала того самого мужчину. Как оказалось, блондинка вовсе не выходила замуж. Таким сообщением артистка подогревала интерес поклонников к клипу на песню "Бумеранг", которую записала вместе со Славой. По сюжету, Анна – супруга, чей муж завел роман на стороне.
Публика оценила совместную работу Славы и Анны Семенович. Взбудораженные увиденным фанаты признали, что дуэт удался, певицы смотрятся и звучат гармонично. Однако мужчину, который сыграл мужа блондинки, народ раскритиковал: "Девочки красотки. Ну а ваш объект желаний какой-то неказистый. На гастарбайтера смахивает", – заметила одна из комментаторш.