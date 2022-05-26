"Красивая пара": заикнувшаяся о разводе Собчак повисла на щуплом морячке

В начале весны Ксения Собчак улетела за границу вместе с сыном, оставив своего мужа Константина Богомолова в Москве. Это породило слухи о проблемах в знаменитой семье. Домыслы публики подкрепляло отсутствие новых кадров супругов в социальных сетях и высказывания известных блогеров-сплетников.
Однако сегодня Собчак в очередной раз доказала, как сильно любит своего избранника, и что вовсе не собирается с ним расставаться. 40-летняя телеведущая опубликовала в популярной социальной сети трогательный снимок, на котором она запечатлена в объятиях мужа. На фото Ксения повисла на щуплом супруге, на котором была надета морская тельняшка. "Люблю", – подписала знаменитость кадр.
Интернет-пользователи признали эту публикацию Собчак лучшей за последнее время. "Красивая пара", "Так приятно смотреть на такие искренние, душевные фото", "Желаю вашей паре долгих и здоровых лет жизни", "Как же это мило выглядит. Настоящая искренняя любовь", – прокомментировали поклонники снимок журналистки.
Ранее Ксения Собчак заикнулась о разводе Алишера Усманова и Ирины-Винер Усмановой. Телеведущая, комментируя решение знаменитой пары, отметила, что тренер по художественной гимнастике никогда не была приложением к мужу. Слова журналистки приводили "Дни.ру".