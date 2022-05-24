Не сдержал эмоций: вернувшийся в Россию Ургант первым делом отхлестал выскочку Собчак

Популярный российский ведущий и актер Иван Ургант после начала специальной военной операции на Украине спешно покинул родину, чем породил массу слухов и критики в свой адрес. Поклонники шоумена и обозреватели светской хроники долгое время гадали, вернется ли он домой и как сложится дальнейшая карьера телезвезды. На первый вопрос ответил сам артист.
Он подтвердил, что вернулся в Россию. В беседе с корреспондентом URA.RU актер подчеркнул, что уже находится в собственном рабочем кабинете. При этом телеведущий не стал подробно рассказывать о дальнейших планах.
Меж тем, ему пришлось ответить на вопрос относительного одного конкретного мероприятия. Опровергать слухи шоумена вынудила журналистка Ксения Собчак. Ранее она заявила, что Иван Ургант прилетит обратно в Россию, чтобы вести екатеринбургский фестиваль "Ночь музыки".
Артисту фактически пришлось оправдываться и объяснять, почему информация не соответствует действительности. Кроме того, он не упустил возможность раскритиковать бывшую звезду проекта "Дом-2".
Иван Ургант отхлестал Ксению Собчак колким замечанием. Он усомнился, что журналистку можно считать источником информации. Также артист сыронизировал, мол, не стоит сообщать телеведущей о своем возвращении. Актер добавил, что новости о себе узнает из ее телеграмм-канала.