"Беременна": Оказавшейся в интересном положении Собчак вставили по гланды

То теледива публично ругается с Сергеем Шнуровым, то смеется над Викторией Боней, то вступает в полемику с Тиной Канделаки. А теперь длинный язык Ксении Собчак добрался до известного блогера Алены Жигаловой, которая ведет шоу "Алена, блин!".
Камнем преткновения стала беседа с бывшим мужем Ольги Бузовой Дмитрием Тарасовым, которую супруга Константина Богомолова вот-вот опубликовала на своем YouTube-канале. В начале журналистка посетовала на то, что спортсмен общается с желтой прессой, к которой отнесла Алену Жигалову. К слову, она первая взяла интервью у экс-возлюбленного поющей телеведущей еще два года назад.
Собственно, эта фраза и разгневала ведущую шоу "Алена, блин!", за что она буквально вставила по самые гланды Ксении Собчак, жестко раскритиковав ее и заявив, что на самом деле она – настоящая желтая пресса. Жигалова вспомнила времена, когда журналистка, якобы, сама спровоцировала новости о том, что вот-вот станет мамой, которые в итоге оказались фейковыми.
"Ты решила через своего директора вбросить то, что ты беременна", – заявила Алена.
Что касается интервью с Дмитрием Тарасовым, то журналистка оказалась в интересном положении: своему собеседнику она задавала те же вопросы, что и ведущая шоу "Алена, блин!". Правда, в отличии от своей коллеги, Ксении Собчак так и не удалось выведать у спортсмена пикантные подробности его жизни.