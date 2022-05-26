Версия об убийстве, пропавшая машина и мистические знаки: загадки трагической смерти Цоя

Виктор Цой скончался больше 30 лет назад. Смерть легендарного музыканта стала не только ударом для поклонников его творчества, но и большой загадкой для многих.

После трагической аварии, которая унесла жизнь Виктора Цоя, многие исписывали стены, подъезды и тетрадные листы словами "Цой жив". В некотором смысле они оказались правы – творчество музыканта остается актуальным до сих пор. Впрочем, случившееся это не отменяет. Смертельное ДТП с участием Цоя все-таки произошло и породило много вопросов. Ведь с официальной версией событий согласились далеко не все...

В 1981 году Виктор Цой основал группу "Гарин и Гиперболоиды" вместе с Алексеем Рыбиным и Олегом Валинским. Вскоре коллектив получил название "Кино", выпустил свой первый альбом "45" и прославился на весь Союз. Следующие годы жизни Цоя были наполнены новыми хитами, концертами и восторженными криками слушателей, а в свое последнее лето музыкант был абсолютно счастлив рядом с любимой женщиной и сыном. Все закончилось 15 августа 1990 года.

Рано утром Виктор отправился на рыбалку на своем "Москвиче". В тот момент он отдыхал в Латвии вместе с возлюбленной и пятилетним сыном от первого брака. Возвращаясь с озера в поселок, где семья снимала домик, Цой попал в аварию и мгновенно скончался. На первый взгляд, в смертельном ДТП не было никаких загадок.

Официальная версия и догадки

Машина музыканта вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом в полпервого дня. Второй автомобиль упал в реку, но водитель, к счастью, не пострадал и ехал без пассажиров. Согласно официальной версии, Цой заснул за рулем от переутомления. Алкоголя в крови Виктора, как и следов торможения на дороге, не обнаружили. Казалось, расследование расставило все точки над i, но вместе с официальной версией начали появляться и другие.

Первая жена Виктора предполагала, что он мог увлечься скоростью или сочинением нового хита. Отец музыканта считал, что его сын допустил ошибку как начинающий водитель. Многие почитатели творчества Цоя тоже поспешили высказать свои теории. Кто-то думал, что лидер группы "Кино" решил уйти из жизни сам, а другие говорили о спланированном убийстве. Впрочем, загадок в гибели легенды действительно предостаточно.

Загадки и странности

Многие независимые эксперты старались разобраться в деталях аварии и прийти к разгадке. У некоторых из них получилось найти несколько интересных моментов. Говорили, что машина Цоя ехала прямо незадолго до столкновения, а в какой-то момент стояла на месте, будто бы поджидая автобус. Отсюда появилось предположение, что кто-то подстроил аварию, приведя Виктора в бессознательное состояние. Кто и зачем – остается только догадываться.

Нашлись и те, кто предполагал, что ДТП произошло из-за неисправности автомобиля лидера "Кино". Однако до истины теперь уже не докопаешься. После аварии машину увезли на стоянку, где потом всю ночь дежурили фанаты. Многим хотелось забрать на память о легенде хоть что-нибудь, у некоторых это получилось, а затем "Москвич" буквально исчез.

Мистические знаки

Помимо всех несостыковок и странностей, некоторые увидели в смерти Виктора Цоя мистические знаки. Поговаривали, незадолго до смертельной аварии музыкант дважды столкнулся с бедой. Сначала Виктор попал в ДТП по дороге на отдых, врезавшись в другую машину на светофоре, а потом у хозяйки домика, которая сдала ему комнату, утонул маленький внук.

Еще одна странность: водитель автобуса вообще не должен был ехать по той злополучной дороге. Мужчина свернул с пути, чтобы купить жене цветов в честь праздника. 15 августа 1990-го они отмечали 20 лет со дня свадьбы.