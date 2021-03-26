Расплачивается по счетам: сын Виктора Цоя задолжал более 13 миллионов

Подобная сумма накопилась за несколько песен известного музыканта. Напомним, в 2011 году звездные наследники – его отец Роберт и единственный сын Александр заключили долгосрочный контракт со звукозаписывающей компанией.
Moroz Records должна была осуществлять выплату отчислений за использование песен Виктора Цоя. Отметим, что около пяти лет объединение исправно отправляло оговоренную сумму. Однако родственники рок-исполнителя решили повысить процент, обратившись в Басманный суд Москвы.
По решению суда, соглашение моментально было расторгнуто. Но сторонам так и не удалось мирно договориться, поэтому музыкальный лейбл подал встречный иск. Moroz Records намерена вернуть ранее выплаченные 13,4 миллиона рублей.
Роберт и Александр Цой все еще не вышли на связь и не прокомментировали ответный удар компании. Многочисленная аудитория уже несколько лет подряд сетует, что звездные родственники стараются из последних сил, чтобы заработать на памяти покойного солиста "Кино".
Поклонники все еще вспоминают мартовских концерт, организованный Александром Цоем. Долгожданное мероприятие прошло в Санкт-Петербурге на арендованной площадке "Севкабель". В нем участвовали бывшие музыканты легендарной рок-группы: Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров.
Даже ярые фанаты творчества Цоя не смогли по достоинству оценить работу единственного сына исполнителя. Публика подметила, что главной целью пасынка была прибыль, а не долг памяти перед усопшим отцом.
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