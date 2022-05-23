"Господи, как хорошо": Изголодавшаяся развратница Асмус громко отвела душу с таксистом

Красавица-актриса откровенна как в жизни, так и на сцене, за что одни ее хвалят, другие критикуют. Сегодня Кристина Асмус поймала невероятно приятное ощущение и тут же решила поделиться им с поклонниками. Звезда рассказала, как громко отвела душу с таксистом. А ведь всего-то и сделала, что проехалась в автомобиле по красивой и солнечной Москве под музыку Aerosmith да отлично поболтала с классным водителем.
"Господи, как хорошо," – призналась изголодавшаяся по таким ощущениям актриса.
Блондинка даже призналась в своем телеграм-канале, что после такой прекрасной поездки и хорошего разговора с таксистом она смотрит в окно и "громко улыбается". Кажется, Асмус удалось передать свои эмоции фолловерам. В комментариях к посту люди согласились, что все это бесподобно.
Напомним, что излишняя откровенность актрисы в фильме "Текст" принесла ей скандальную славу. Эротическую сцену с участием блондинки многие посчитали чересчур натуральной, после чего актрису стали называть в Сети развратницей – на нее обрушилась целая волна хейта. Примечательно, что и после этого Кристина Асмус не перестала сниматься в пикантных сценах. Например, только недавно достоянием общественности стали горячие ласки голых Асмус и Козловского.