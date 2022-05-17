Залитую кровищей и слезами Асмус раздели догола: Опыт, который нужно пережить

В среду, 18 мая 2022 года, в театре имени Ермоловой покажут спектакль "Леди Макбет Мценского уезда", главную роль в котором исполняет звезда сериала "Интерны" и фильма "Текст" Кристина Асмус. Зрителям расскажут историю Катерины Измайловой, которая вышла замуж по расчету.
По словам самой Асмус, эта постановка уникальна своей откровенностью и смелостью. Она позвала своих поклонников на спектакль, сделав пост в популярной социальной сети. На одном из кадров, опубликованных актрисой, она запечатлена со слезами на глазах. "Внимание! Слишком сильно", – предупредила зрителей артистка.
Также Асмус выложила фото, на котором позирует раздетой. Ее голое тело залито искусственной кровью, а сама блондинка отрешенно смотрит прямо в камеру. "Опыт, который нужно пережить. Спектакль в воде "Леди Макбет Мценского уезда" уже завтра", – написала 34-летняя знаменитость.
Ранее стало известно, что Кристина Асмус вновь снялась в весьма откровенной сцене. Актриса в очередной раз предстала перед зрителями в чем мать родила. На сей раз артистка изобразила страсть с Данилой Козловским. В интернете уже появились кадры. Об этом ранее писали "Дни.ру".