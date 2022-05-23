Оклеветала Гаркалина, накинулась на известную ведущую: самые громкие скандалы Ларисы Гузеевой

23 мая Ларисе Гузеевой исполняется 63 года. Телеведущей можно восхищаться, ее можно недолюбливать, но оставаться к ней равнодушным практически невозможно. Гузеева неизменно вызывает у зрителей бурную реакцию, на всю страну демонстрирует свой строптивый характер и нередко становится участницей скандалов. Некоторые из них получают особенно широкую огласку.

Война с хейтерами

Лариса Гузеева не из тех, кто прощает нелестные высказывания в свою сторону. Как и у любой знаменитости, у телеведущей есть хейтеры, которые нередко одаривают ее обидными комментариями. Однако звезда не оставляет их гадкие замечания без внимания.

Если комплименты от поклонников Гузеева принимает с радостью, то на хамские сообщения часто отвечает в той же манере. В свое время ведущая даже посвятила недоброжелателям пост, разразившись гневной бранью. Многие уважают звезду за то, что она не дает себя в обиду, но есть и те, кто не одобряет ее привычку отвечать грубостью на грубость.

Скандал с Чесноковой в "Давай поженимся!"

"Давай поженимся!" выходит на экраны уже больше 10 лет. За это время в студии телешоу не раз разгорались скандалы. Во многих разборках знаменитая ведущая принимала непосредственное участие, а некоторые из них она даже сама затевала.

Лариса Гузеева не раз позволяла себе дерзкие выпады в сторону участников свадебного ток-шоу. В свое время под раздачу попала даже ведущая программы "Однажды в России" Ирина Чеснокова. Теледива посетила передачу в качестве невесты и отметила, что на съемки у нее есть только семь минут. Услышав это, Гузеева пришла в бешенство и словесно накинулась на девушку с нравоучениями.

Конфликт с Харламовым

О взаимоотношениях Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова можно говорить бесконечно. Комик часто упоминает артистку в своих соцсетях, цитирует ее едкие высказывания и подшучивает над программой "Давай поженимся!". Некоторые пользователи в восторге от его безобидных насмешек, а вот телеведущей они уже давно надоели.

Звезда свадебного ток-шоу не скрывает своей неприязни к Гарику Харламову. Знаменитости никогда не общались друг с другом лично, но Гузеева признавалась, что ее обижают шутки комика. В свое время участник Comedy Club даже извинялся за свои выходки, но помириться с ведущей "Давай поженимся!" у него пока не вышло.

Ложь о вакцинации Гаркалина

Один из самых громких скандалов с участием Ларисы Гузеевой прогремел осенью прошлого года. 20 ноября актер Валерий Гаркалин скончался от последствий коронавируса, а телеведущая, которая лежала в соседней от него палате, огорошила всех заявлением. Знаменитость сказала, что у покойного артиста не было прививки.

Многие не только приняли слова ведущей за чистую монету, но и принялись распространять новые слухи. Вся страна заговорила о том, что у Гаркалина якобы был куплен сертификат. В итоге дочь актера опровергла ложные обвинения, а оклеветавшей его Гузеевой пришлось объясняться.