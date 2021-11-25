"Обличительница" Гузеева взорвалась после обвинений Малахова: Хотела защитить от своры сумасшедших!

20 ноября легендарный артист ушел из жизни. Врачи долгое время пытались поставить его на ноги, но его ослабленный организм не справился с осложнениями. Валерий Борисович был госпитализирован достаточно экстренно и провел в палате почти два месяца. В какой-то момент публика задалась вопросом, вакцинировался ли артист. Поклонники тут же вспомнили, что он всегда выступал за прививки.
В минувшие выходные Лариса Гузеева решила поспорить с комментаторами на странице Сергея Рогожина в соцсети. Тогда она отметила, что Валерий Гаркалин якобы не был привит, в чем она уверена, так как лежала с ним в соседних палатах. Разгорелся скандал.
Несколько дней назад в ток-шоу "Прямой эфир" имя артистки звучало почти в каждом предложении, несмотря на то, что вечер был посвящен памяти Нины Руслановой и Валерия Гаркалина. Этот факт возмутил знаменитость, о чем она сообщила в своем блоге. Она призналась, что не обладала точной информацией о прививках Валерия Борисовича, так как они общались только через медицинских работников. "Хотела защитить от своры сумасшедших!" – призналась Гузеева.
Артистка отметила, что просто хотела успокоить взбешенную публику, но случилось все иначе. Больше всего ее возмутил поступок Андрея Малахова, который решил не обращаться к ней за комментарием, а просто обсудить "сплетню". Лариса Гузеева возмущена, что "в день памяти гениальных актеров" все публично обсуждали ее как "обличительницу".