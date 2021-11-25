"Обличительница" Гузеева взорвалась после обвинений Малахова: Хотела защитить от своры сумасшедших!

Лариса Гузеева недавно прокомментировала ситуацию с Валерием Гаркалиным, заявив, что прививку от коронавирусной инфекции он не делал. Артистка не ожидала, что дальше случится скандал.

20 ноября легендарный артист ушел из жизни. Врачи долгое время пытались поставить его на ноги, но его ослабленный организм не справился с осложнениями. Валерий Борисович был госпитализирован достаточно экстренно и провел в палате почти два месяца. В какой-то момент публика задалась вопросом, вакцинировался ли артист. Поклонники тут же вспомнили, что он всегда выступал за прививки.

В минувшие выходные Лариса Гузеева решила поспорить с комментаторами на странице Сергея Рогожина в соцсети. Тогда она отметила, что Валерий Гаркалин якобы не был привит, в чем она уверена, так как лежала с ним в соседних палатах. Разгорелся скандал.

Несколько дней назад в ток-шоу "Прямой эфир" имя артистки звучало почти в каждом предложении, несмотря на то, что вечер был посвящен памяти Нины Руслановой и Валерия Гаркалина. Этот факт возмутил знаменитость, о чем она сообщила в своем блоге. Она призналась, что не обладала точной информацией о прививках Валерия Борисовича, так как они общались только через медицинских работников. "Хотела защитить от своры сумасшедших!" – призналась Гузеева.

Артистка отметила, что просто хотела успокоить взбешенную публику, но случилось все иначе. Больше всего ее возмутил поступок Андрея Малахова, который решил не обращаться к ней за комментарием, а просто обсудить "сплетню". Лариса Гузеева возмущена, что "в день памяти гениальных актеров" все публично обсуждали ее как "обличительницу".